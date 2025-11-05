A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Tekion varia de ₹2.01M por year para L1 a ₹7.22M por year para L5. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹4.06M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
