A remuneração de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area na Tekion varia de ₹1.61M por year para L1 a ₹3.28M por year para L3. O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano year totaliza ₹1.45M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
