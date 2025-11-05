Diretório de Empresas
Tekion
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

  • Greater Bengaluru

Tekion Designer de Produto Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Designer de Produto in Greater Bengaluru na Tekion varia de ₹1.18M por year para L1 a ₹3.93M por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹3.81M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Associate Product Designer
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Product Designer
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
Staff Product Designer
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Tekion in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹5,040,521. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tekion para a função de Designer de Produto in Greater Bengaluru é ₹2,198,674.

Outros Recursos