A remuneração de Cientista de Dados in Greater Bengaluru na Tekion totaliza ₹1.14M por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹2.05M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 Associate Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2 Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 Senior Data Scientist ₹1.14M ₹1.14M ₹0 ₹0 L4 Staff Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 1 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Tekion ?

