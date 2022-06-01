Diretório de Empresas
TEGNA
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

TEGNA Salários

O salário da TEGNA varia de $61,690 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $65,325 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TEGNA. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista Financeiro
$61.7K
Engenheiro de Software
$65.3K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TEGNA é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,325. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TEGNA é $63,508.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para TEGNA

Empresas Relacionadas

  • Sprint
  • Liberty Media
  • Nexstar Media Group
  • Frost Bank
  • NPR
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tegna/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.