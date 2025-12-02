Diretório de Empresas
Techstars Capitalista de Risco Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Capitalista de Risco na Techstars totaliza $225K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Techstars. Última atualização: 12/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Total por ano
$225K
Nível
-
Base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$45K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
25 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Capitalista de Risco na Techstars in United States situa-se numa remuneração total anual de $305,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Techstars para a função de Capitalista de Risco in United States é $192,500.

