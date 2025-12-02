Diretório de Empresas
Technology Innovation Institute
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

Technology Innovation Institute Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in United Arab Emirates na Technology Innovation Institute varia de AED 206K a AED 288K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Technology Innovation Institute. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$60.8K - $73.6K
United Arab Emirates
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$56K$60.8K$73.6K$78.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Engenheiro Mecânico submissões na Technology Innovation Institute para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Technology Innovation Institute?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro Mecânico verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Mecatrónica

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Technology Innovation Institute in United Arab Emirates situa-se numa remuneração total anual de AED 287,677. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Technology Innovation Institute para a função de Engenheiro Mecânico in United Arab Emirates é AED 205,838.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Technology Innovation Institute

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Google
  • Coinbase
  • Tesla
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technology-innovation-institute/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.