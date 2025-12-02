Diretório de Empresas
Technology & Strategy
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Technology & Strategy Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in Germany na Technology & Strategy varia de €69.4K a €95.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Technology & Strategy. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$86.8K - $103K
Germany
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$80.1K$86.8K$103K$110K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Designer de Produto submissões na Technology & Strategy para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Technology & Strategy?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Technology & Strategy in Germany situa-se numa remuneração total anual de €95,062. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Technology & Strategy para a função de Designer de Produto in Germany é €69,436.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Technology & Strategy

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Snap
  • Intuit
  • Spotify
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technology-and-strategy/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.