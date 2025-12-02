Diretório de Empresas
Technisys
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Contabilista

  • Todos os Salários de Contabilista

Technisys Contabilista Salários

A remuneração total média de Contabilista in Argentina na Technisys varia de ARS 21.93M a ARS 30.02M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Technisys. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$18.1K - $21.4K
Argentina
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Contabilista submissões na Technisys para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Technisys?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Contabilista verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na Technisys in Argentina situa-se numa remuneração total anual de ARS 30,021,179. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Technisys para a função de Contabilista in Argentina é ARS 21,928,513.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Technisys

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Square
  • Apple
  • Netflix
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technisys/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.