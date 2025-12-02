Diretório de Empresas
Tech Mahindra
Tech Mahindra Redator Técnico Salários

A remuneração total média de Redator Técnico in Canada na Tech Mahindra varia de CA$70K a CA$102K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tech Mahindra. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$57.3K - $66.6K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Redator Técnico submissões na Tech Mahindra para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na Tech Mahindra?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Redator Técnico na Tech Mahindra in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$101,572. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tech Mahindra para a função de Redator Técnico in Canada é CA$69,991.

