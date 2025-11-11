Diretório de Empresas
  • Engenheiro de Dados

Teamworks Engenheiro de Dados Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Dados na Teamworks totaliza CA$214K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Teamworks. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Total por ano
CA$214K
Nível
hidden
Base
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bónus
CA$3K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
0-1 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Dados na Teamworks in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$281,646. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teamworks para a função de Engenheiro de Dados in Canada é CA$204,288.

