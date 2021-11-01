Diretório de Empresas
TeamSnap
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

TeamSnap Salários

O salário da TeamSnap varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $157,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TeamSnap. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $158K

Engenheiro de Software Backend

Marketing
$84.6K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TeamSnap é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $157,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TeamSnap é $121,038.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para TeamSnap

Empresas Relacionadas

  • KeepTruckin
  • Lookout
  • Sourcegraph
  • DataRobot
  • Autonomic
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teamsnap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.