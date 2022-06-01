Teads Salários

Diretório de Empresas
O salário da Teads varia de $56,915 em remuneração total por ano para um Marketing in United Kingdom na extremidade inferior a $248,750 para um Vendas in France na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Teads. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $77.7K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$74.9K
Marketing
$56.9K

Gestor de Parcerias
$111K
Gestor de Produto
$114K
Vendas
$249K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Teads é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teads é $94,147.

