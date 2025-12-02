TE Connectivity Redator Técnico Salários

A remuneração total média de Redator Técnico in United States na TE Connectivity varia de $75.6K a $105K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da TE Connectivity. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média $81K - $95.4K United States Intervalo Comum Intervalo Possível $75.6K $81K $95.4K $105K Intervalo Comum Intervalo Possível

