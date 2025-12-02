Diretório de Empresas
Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da TE Connectivity. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$17.7K - $21.4K
Philippines
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$16.3K$17.7K$21.4K$22.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na TE Connectivity in Philippines situa-se numa remuneração total anual de ₱1,301,329. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TE Connectivity para a função de Gestor de Projeto in Philippines é ₱931,124.

