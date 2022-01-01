Diretório de Empresas
TDK
TDK Salários

O salário da TDK varia de $15,672 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $256,275 para um Engenheiro de Materiais na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TDK. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
Median $156K

Engenheiro ASIC

Engenheiro de Software
Median $166K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro Mecânico
Median $170K

Cientista de Dados
$15.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$122K
Engenheiro de Materiais
$256K
Designer de Produto
$88.5K
Gestor de Produto
$106K
Gestor de Projecto
$56.4K
Gestor de Programa Técnico
$218K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TDK é Engenheiro de Materiais at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $256,275. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TDK é $138,853.

