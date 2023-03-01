Diretório de Empresas
TDCX
TDCX Salários

O salário da TDCX varia de $11,390 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $42,870 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TDCX. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Vendas
Median $42.9K
Assistente Administrativo
$26.3K
Analista de Negócio
$33.6K

Desenvolvimento de Negócio
$30K
Atendimento ao Cliente
$23.6K
Operações de Atendimento ao Cliente
$28.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Operações de Marketing
$36.5K
Recrutador
$11.4K
Engenheiro de Software
$15.1K
Perguntas Frequentes

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TDCX on Vendas vuosittaisella kokonaiskorvauksella $42,870. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TDCX ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $28,558.

Outros Recursos