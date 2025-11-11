Diretório de Empresas
Tata Group Engenheiro de Software Backend Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software Backend na Tata Group totaliza ₹3.01M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.01M
Nível
L3
Base
₹3.01M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
6 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tata Group?
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Tata Group in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹3,867,089. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Group para a função de Engenheiro de Software Backend in Greater Bengaluru é ₹2,652,402.

