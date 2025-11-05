Diretório de Empresas
Tata Group
Tata Group Engenheiro de Software Salários em United States

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Tata Group totaliza $100K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
Total por ano
$100K
Nível
L2
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tata Group?
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Tata Group in United States situa-se numa remuneração total anual de $350,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Group para a função de Engenheiro de Software in United States é $102,500.

Outros Recursos