Tata Group Marketing Salários em Mumbai Metropolitan Region

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/5/2025

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Tata Group in Mumbai Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de ₹3,457,410. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Group para a função de Marketing in Mumbai Metropolitan Region é ₹3,147,416.

