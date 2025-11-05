Diretório de Empresas
Tata Group
Tata Group Engenheiro Químico Salários em Greater Amsterdam Area

A remuneração total média de Engenheiro Químico in Greater Amsterdam Area na Tata Group varia de €61.3K a €87.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Químico na Tata Group in Greater Amsterdam Area situa-se numa remuneração total anual de €87,511. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Group para a função de Engenheiro Químico in Greater Amsterdam Area é €61,333.

