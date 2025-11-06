Tata Consultancy Services Engenheiro de Software Salários em Ireland

A remuneração de Engenheiro de Software in Ireland na Tata Consultancy Services varia de €47.6K por year para C2 a €77.9K por year para C3A. O pacote de remuneração in Ireland mediano year totaliza €69.1K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nível de Entrada ) € -- € -- € -- € -- C1 Assistant Engineer € -- € -- € -- € -- C2 IT Analyst €47.6K €45.3K €0 €2.3K C3A Assistant Consultant €77.9K €75.5K €0 €2.4K Ver 4 Mais Níveis

+ €50.8K + €77.9K + €17.5K + €30.6K + €19.3K Don't get lowballed

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( EUR ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Tata Consultancy Services ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos Submeter Novo Título