Tata Consultancy Services
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na Tata Consultancy Services varia de CA$84.2K por year para C1 a CA$112K por year para C5. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$96.6K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nível de Entrada)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
IT Analyst
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Ver 4 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Programador Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area situa-se numa remuneração total anual de CA$112,531. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Consultancy Services para a função de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area é CA$95,058.

