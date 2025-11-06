Tata Consultancy Services Engenheiro de Software Salários em Greater Seattle Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Seattle Area na Tata Consultancy Services varia de $95.3K por year para C1 a $87.3K por year para C4. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano year totaliza $106K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nível de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- C1 Assistant Engineer $95.3K $92.8K $0 $2.5K C2 IT Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- C3A Assistant Consultant $98.3K $96.3K $0 $2K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

