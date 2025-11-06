Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Dallas Area

Tata Consultancy Services Engenheiro de Software Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area na Tata Consultancy Services varia de $80.5K por year para C1Y a $109K por year para C4. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $95K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nível de Entrada)
$80.5K
$79.2K
$0
$1.3K
C1
Assistant Engineer
$77.4K
$76.2K
$0
$1.3K
C2
IT Analyst
$99.1K
$97.4K
$0
$1.7K
C3A
Assistant Consultant
$106K
$103K
$1.5K
$1.6K
Ver 4 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Programador Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Tata Consultancy Services in Greater Dallas Area situa-se numa remuneração total anual de $142,710. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Consultancy Services para a função de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area é $95,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Tata Consultancy Services

Empresas Relacionadas

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos