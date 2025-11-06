Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Gestor de Projeto Salários em Japan

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Últimas Submissões Salariais
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na Tata Consultancy Services in Japan situa-se numa remuneração total anual de ¥6,057,117. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Consultancy Services para a função de Gestor de Projeto in Japan é ¥6,056,827.

