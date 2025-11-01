Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração de Engenheiro Mecânico in India na Tata Consultancy Services totaliza ₹485K por year para C2. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.02M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹485K
₹485K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 4 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Tata Consultancy Services in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,537,857. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Consultancy Services para a função de Engenheiro Mecânico in India é ₹797,341.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Tata Consultancy Services

Outros Recursos