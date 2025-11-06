Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tecnólogo da Informação (TI) Salários em Mexico

O pacote de remuneração in Mexico mediano de Tecnólogo da Informação (TI) na Tata Consultancy Services totaliza MX$244K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
Tata Consultancy Services
IT Support
Total por ano
MX$244K
Nível
C1Y
Base
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bónus
MX$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tata Consultancy Services?
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Tecnólogo de Informação (TI)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Tata Consultancy Services in Mexico situa-se numa remuneração total anual de MXMX$8,932,909. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tata Consultancy Services para a função de Tecnólogo da Informação (TI) in Mexico é MXMX$4,664,256.

Outros Recursos