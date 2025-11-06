Tata Consultancy Services Analista de Negócios Salários em Canada

A remuneração de Analista de Negócios in Canada na Tata Consultancy Services varia de CA$91.9K por year para C2 a CA$114K por year para C3B. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$96.3K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus C1 Assistant Analyst CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 Analyst CA$91.9K CA$89.4K CA$0 CA$2.5K C3A Assistant Consultant CA$102K CA$101K CA$0 CA$1.7K C3B Associate Consultant CA$114K CA$114K CA$0 CA$0 Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

