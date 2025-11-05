Diretório de Empresas
Tango
Tango Engenheiro de Software Salários em Warsaw Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na Tango totaliza PLN 346K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tango. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por ano
PLN 346K
Nível
Senior
Base
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 38K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tango, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Tango in Warsaw Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de PLN 463,932. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tango para a função de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area é PLN 313,940.

