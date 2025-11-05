Diretório de Empresas
Tango
Tango Engenheiro de Software Salários em Ukraine

O pacote de remuneração in Ukraine mediano de Engenheiro de Software na Tango totaliza UAH 4.01M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tango. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total por ano
UAH 4.01M
Nível
hidden
Base
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bónus
UAH 0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tango, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Tango in Ukraine situa-se numa remuneração total anual de UAH 6,209,528. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tango para a função de Engenheiro de Software in Ukraine é UAH 3,920,156.

