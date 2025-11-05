Diretório de Empresas
Tango Engenheiro de Software Salários em Canada

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Tango. Última atualização: 11/5/2025

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tango, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Tango in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$233,218. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tango para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$233,218.

Outros Recursos