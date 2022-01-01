Diretório de Empresas
Tango
Tango Salários

O salário da Tango varia de $42,210 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $92,852 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tango. Última atualização: 10/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $86.4K
Analista de Dados
$66.1K
Cientista de Dados
$51.7K

Operações de Marketing
$90.1K
Designer de Produto
$42.2K
Gestor de Produto
$92.9K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tango, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Tango é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $92,852. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tango é $76,265.

