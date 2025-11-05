Diretório de Empresas
Syntax
Syntax Engenheiro de Software Salários em Greater Montreal

O pacote de remuneração in Greater Montreal mediano de Engenheiro de Software na Syntax totaliza CA$80.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Syntax. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$80.3K
Nível
3
Base
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Syntax?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Syntax in Greater Montreal situa-se numa remuneração total anual de CA$199,057. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Syntax para a função de Engenheiro de Software in Greater Montreal é CA$116,670.

