Synopsys Salários

O salário da Synopsys varia de $21,220 em remuneração total por ano para um Redactor Técnico na extremidade inferior a $413,667 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Synopsys. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Engenheiro ASIC

Engenheiro SoC

Engenheiro FPGA

Engenheiro de Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Investigador Científico

Gestor de Produto
69 $284K
100 $343K

Analista de Cibersegurança
Median $121K
Gestor de Engenharia de Software
69 $317K
100 $414K
Arquitecto de Soluções
Median $310K

Arquiteto de Dados

Arquitecto de Segurança na Nuvem

Gestor de Programa Técnico
Median $45.5K
Engenheiro Electrotécnico
Median $326K
Designer de Produto
Median $145K
Gestor de Design de Produto
Median $330K
Cientista de Dados
Median $154K
Vendas
Median $331K
Gestor de Programa
Median $357K
Analista de Negócio
$140K
Atendimento ao Cliente
$87.1K
Sucesso do Cliente
$90.5K
Analista de Dados
$45.2K
Gestor de Ciência de Dados
$159K
Analista Financeiro
$151K
Recursos Humanos
$270K
Tecnólogo de Informação (TI)
$34.6K
Consultor de Gestão
$257K
Marketing
$175K
Engenheiro Mecânico
$39.9K
Gestor de Projecto
$146K
Engenheiro de Vendas
$120K
Redactor Técnico
$21.2K
Investigador de UX
$193K
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Synopsys, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Synopsys is Gestor de Engenharia de Software at the 100 level with a yearly total compensation of $413,667. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Synopsys is $166,156.

