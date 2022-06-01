Diretório de Empresas
Symphony Technology Group
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Symphony Technology Group Salários

O salário da Symphony Technology Group varia de $39,513 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $54,879 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Symphony Technology Group. Última atualização: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $39.5K
Gestor de Produto
$54.9K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Symphony Technology Group é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $54,879. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Symphony Technology Group é $47,196.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Symphony Technology Group

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Databricks
  • Flipkart
  • Square
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/symphony-technology-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.