Syfe
Syfe Salários

A faixa salarial da Syfe varia de $35,914 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $79,744 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Syfe. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $35.9K
Designer de Produto
$79.7K
Gestor de Projeto
$52.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Korkeimmin palkattu rooli Syfe:ssa on Designer de Produto at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $79,744. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Syfe:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $52,925.

