Sycamore Partners
Sycamore Partners Salários

A faixa salarial da Sycamore Partners varia de $30,576 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $145,725 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sycamore Partners. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Operações de Negócios
$55.9K
Analista de Negócios
$105K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$30.6K

Analista de Dados
$111K
Engenheiro de Software
$146K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo com o salário mais alto na Sycamore Partners é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $145,725. Isso inclui o salário base, bem como possíveis compensações em ações e bônus.
Sycamore Partners mediaan aastane kogukompensatsioon on $104,860.

Outros Recursos