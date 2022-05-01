Swvl Salários

A faixa salarial da Swvl varia de $6,139 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $138,153 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Swvl . Última atualização: 8/20/2025