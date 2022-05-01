Diretório de Empresas
Swvl
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Swvl Salários

A faixa salarial da Swvl varia de $6,139 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $138,153 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Swvl. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Contabilista
$6.1K
Gestor de Produto
$108K
Gestor de Projeto
$12.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro de Software
$19.3K
Gestor de Engenharia de Software
$138K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Swvl é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $138,153. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swvl é $19,296.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Swvl

Empresas Relacionadas

  • Illumina
  • Alkami
  • CSX
  • CME Group
  • Union Pacific
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos