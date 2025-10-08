Diretório de Empresas
Swisscom
Swisscom Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Switzerland na Swisscom totaliza CHF 124K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Switzerland mediano year totaliza CHF 114K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swisscom. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Swisscom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Swisscom in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 185,693. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swisscom para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Switzerland é CHF 124,669.

