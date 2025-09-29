Diretório de Empresas
Swiggy
Swiggy Gestor de Projecto Salários

A remuneração total média de Gestor de Projecto in India na Swiggy varia de ₹3.56M a ₹4.98M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹3.85M - ₹4.48M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹3.56M₹3.85M₹4.48M₹4.98M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Projecto at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹4,979,748. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Gestor de Projecto role in India is ₹3,556,963.

