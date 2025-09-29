Diretório de Empresas
Swiggy
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Programa

  • Todos os Salários de Gestor de Programa

Swiggy Gestor de Programa Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Programa na Swiggy totaliza ₹3.02M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.02M
Nível
L7
Base
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Bónus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swiggy?

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Programa verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Programa at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹9,342,937. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Gestor de Programa role in India is ₹3,112,433.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Swiggy

Empresas Relacionadas

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos