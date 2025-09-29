Diretório de Empresas
Swiggy
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Design de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Design de Produto

Swiggy Gestor de Design de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Design de Produto in India na Swiggy totaliza ₹7.26M por year para L9. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹5.72M - ₹6.79M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Design de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Design de Produto na Swiggy in India situa-se numa remuneração total anual de ₹7,257,263. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swiggy para a função de Gestor de Design de Produto in India é ₹5,284,547.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Swiggy

Empresas Relacionadas

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos