A remuneração de Gestor de Design de Produto in India na Swiggy totaliza ₹7.26M por year para L9. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
