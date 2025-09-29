Diretório de Empresas
Swiggy
Swiggy Operações de Marketing Salários

A remuneração total média de Operações de Marketing in India na Swiggy varia de ₹380K a ₹530K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

₹408K - ₹480K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹380K₹408K₹480K₹530K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Marketing na Swiggy in India situa-se numa remuneração total anual de ₹529,805. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swiggy para a função de Operações de Marketing in India é ₹380,373.

Outros Recursos