Swiggy
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Swiggy Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in India na Swiggy varia de ₹1.94M por year a ₹9.53M. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹3.44M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Data Scientist II
₹3.75M
₹3.45M
₹295K
₹0
L8
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Swiggy in India situa-se numa remuneração total anual de ₹9,531,298. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swiggy para a função de Cientista de Dados in India é ₹4,360,706.

