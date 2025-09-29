A remuneração de Analista de Negócio in India na Swiggy varia de ₹1.42M por year para L6 a ₹6.17M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.67M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
