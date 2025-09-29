Diretório de Empresas
Swiggy
Swiggy Analista de Negócio Salários

A remuneração de Analista de Negócio in India na Swiggy varia de ₹1.42M por year para L6 a ₹6.17M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.67M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L6
Business Analyst I
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
Business Analyst II
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Negócio at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹6,168,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Analista de Negócio role in India is ₹1,660,763.

Outros Recursos