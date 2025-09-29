Swiggy Analista de Negócio Salários

A remuneração de Analista de Negócio in India na Swiggy varia de ₹1.42M por year para L6 a ₹6.17M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.67M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swiggy. Última atualização: 9/29/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L6 Business Analyst I ₹1.42M ₹1.37M ₹25.3K ₹24.4K L7 Business Analyst II ₹2.81M ₹2.26M ₹512K ₹43.6K L8 Business Analyst III ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Business Analyst IV ₹6.17M ₹4.31M ₹1.86M ₹0 Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Swiggy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o calendário de aquisição na Swiggy ?

