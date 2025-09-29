Diretório de Empresas
Swedbank
Swedbank Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Estonia mediano de Engenheiro de Software na Swedbank totaliza €58.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swedbank. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Swedbank
Software Engineer
Tallinn, HA, Estonia
Total por ano
€58.7K
Nível
L3
Base
€58.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swedbank?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Swedbank in Estonia situa-se numa remuneração total anual de €69,675. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Swedbank para a função de Engenheiro de Software in Estonia é €34,310.

Outros Recursos