Diretório de Empresas
Swayable
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

Swayable Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na Swayable totaliza $225K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Swayable. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Total por ano
$225K
Nível
Engineering Manager
Base
$225K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Swayable?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Engenharia de Software at Swayable in United States sits at a yearly total compensation of $231,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swayable for the Gestor de Engenharia de Software role in United States is $225,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Swayable

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • PayPal
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos