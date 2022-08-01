Diretório de Empresas
StreamNative
StreamNative Salários

O salário da StreamNative varia de $70,350 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $452,250 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da StreamNative. Última atualização: 10/26/2025

Gestor de Produto
Median $200K
Marketing
$70.4K
Vendas
$452K

Engenheiro de Software
$226K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na StreamNative é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $452,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na StreamNative é $212,827.

Outros Recursos