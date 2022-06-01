Strategic Education Salários

O salário da Strategic Education varia de $52,260 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $180,900 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Strategic Education . Última atualização: 10/26/2025