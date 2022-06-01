Diretório de Empresas
Strategic Education
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Strategic Education Salários

O salário da Strategic Education varia de $52,260 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $180,900 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Strategic Education. Última atualização: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gestor de Produto
Median $137K
Assistente Administrativo
$52.3K
Gestor de Ciência de Dados
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Designer de Produto
$73.6K
Engenheiro de Software
$58.5K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Strategic Education é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Strategic Education é $73,630.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Strategic Education

Empresas Relacionadas

  • HPE
  • Prudential Financial
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Blackstone
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos